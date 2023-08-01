Снаряд времён войны обнаружили в Опочецком районе
Артиллерийский снаряд времён Великой Отечественной войны обнаружили в Опочецком районе. Об этом сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».
Боеприпас нашли в лесном массиве у деревни Есенники Опочецкого района.
Группа разминирования поисково-спасательного отряда областной службы спасения идентифицировала артиллерийский снаряд диаметром 76 миллиметров.
Ранее сообщалось, что артиллерийский снаряд обнаружили в Псковском районе.
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