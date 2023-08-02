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Общество

Зампредседателя комитета по здравоохранению Псковской области назначена Ирина Жаворонкова

Ирина Жаворонкова назначена на должность заместителя председателя комитета по здравоохранению Псковской области. При этом она останется начальником отдела государственной службы, правового обеспечения и кадровой политики. Об этом ПАИ сообщили в профильном комитете. 

Фото: ПАИ

Ирина Жаворонкова будет решать задачи по привлечению кадров в государственную систему здравоохранения Псковской области. 

Отметим, что Ирина Жаворонкова имеет два высших образования и работает в структуре комитета с 2016 года.

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