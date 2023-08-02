Зампредседателя комитета по здравоохранению Псковской области назначена Ирина Жаворонкова

13:33, 02 августа 2023, ПАИ

Ирина Жаворонкова назначена на должность заместителя председателя комитета по здравоохранению Псковской области. При этом она останется начальником отдела государственной службы, правового обеспечения и кадровой политики. Об этом ПАИ сообщили в профильном комитете.

Ирина Жаворонкова будет решать задачи по привлечению кадров в государственную систему здравоохранения Псковской области.

Отметим, что Ирина Жаворонкова имеет два высших образования и работает в структуре комитета с 2016 года.