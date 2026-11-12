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Эксперт в Пскове рассказала, с чего женщине нужно начинать собственный бизнес

Для успешного старта в предпринимательстве недостаточно хорошей идеи: важно понимать, ради чего человек хочет открыть своё дело, оценивать собственные возможности и уметь развивать сильные стороны. При этом одной из главных проблем для начинающих предпринимателей остаётся нехватка денег, а не отсутствие перспективных задумок. Об этом сооснователь издательства «Пиши, как профи» и сети языковых школ и детских садов в Смоленске, автор книг и спикер TEDx Алевтина Попова рассказала в медиацентре ПАИ на круглом столе «Код женского предпринимательства» в рамках Недели креативной экономики «Другое дело».

Алевтина Попова. Фото: ПАИ

По мнению Алевтины Поповой, далеко не каждый человек обладает предпринимательской жилкой. Кроме того, начать своё дело многим мешают стереотипы, которые ограничивают возможности и заставляют сомневаться в собственных силах.

«Хороший предприниматель начинается с идеи и способности быть движущей силой для этой идеи. Но в основном не хватает не идей, а денег. Поэтому многие предпочитают заниматься только тем, что сами умеют делать, а между тем женщины – прекрасные проджект-менеджеры. Многие этого не осознают и остаются, например, в самозанятости», – отметила Алевтина Попова.

Она считает, что женщинам важно не ограничиваться только теми задачами, которые они уже умеют выполнять, а рассматривать возможности для развития и масштабирования своей деятельности.

Первый вопрос, который стоит задать себе перед открытием бизнеса, по словам предпринимательницы, – зачем человеку это нужно: исключительно ради заработка или для того, чтобы приносить пользу. Затем следует определить собственные сильные стороны и понять, в каких направлениях ещё можно вырасти. «Найти свою сильную сторону, а не пытаться тянуть слабые – в этом случае ты будешь лишь «середнячком», – подчеркнула Алевтина Попова.

Таким образом, начинать предпринимательский путь она советует с понимания собственной мотивации, оценки навыков и выбора направления, в котором человек сможет наиболее полно реализовать свой потенциал.

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