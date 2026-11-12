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Общество

Дорогу на улице Сельской в Печорах полностью отремонтируют в следующем году

Оказать содействие в проведении ремонта дороги на улице Сельской в Печорах попросил губернатора Псковской области Михаила Ведерникова местный житель в ходе личного приёма граждан сегодня, 12 ноября. Приём состоялся по поручению президента РФ Владимира Путина, сообщает корреспондент ПАИ.

Фото: ПАИ

Обращаясь к губернатору, Андриан Самков отметил, что дорога на улице Сельской находится в очень плачевном состоянии. «Местами на этой дороге до сих пор ещё сохранилась булыжная мостовая, то есть она неровная, и лужи появляются в осенне-весенний период. Промежуток тротуара уже давно развалился. Жители улиц Сельской и Мира, прилегающие к этой улице, обращались в администрацию о ремонте этой дороги», – отметил он.

Глава округа Валерий Зайцев добавил, что улица Сельская – одна из немногих в центральной части, которая осталась без ремонта после замены сетей. Муниципальные власти уже составили смету, а три дня назад подписали контракт с подрядчиком.

«Подрядчик сразу вышел на ремонт, но мы разбили его на два этапа, потому что уже ноябрь, не стали рисковать, и указанный участок дороги попал во второй этап. В течение недели закончим первый участок от улицы Пограничной до улицы Мира протяжённостью 460 метров», – рассказал глава округа.

Фото: ПАИ. Изображение носит иллюстративный характер

Он отметил также, что ремонт оставшегося участка на улице Сельской протяжённостью 350 метров планируется начать весной.

«С началом дорожного сезона нужно оперативно всё выполнить. Сейчас посмотрите по состоянию дороги, если необходимо, подсыпьте, прогрейдируйте, чтобы ею можно было пользоваться», – резюмировал Михаил Ведерников.

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