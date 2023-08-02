Инвесторов Псковской области приглашают принять участие в опросе

16:32, 02 августа 2023, ПАИ

Инвесторы, занимающиеся бизнесом, недвижимостью или различными проектами, могут принять участие в опросе и поделиться своим мнением и предложениями по поводу проблем, с которыми они сталкиваются. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Опрос проводится в рамках федерального проекта по поддержке российских инвесторов. Его цель – упрощение и решение многих нюансов, с которыми сталкиваются инвесторы в процессе осуществления своей деятельности. Принять участие в нём можно по ссылке.

«Ваши ответы помогут лучше понять сложности, с которыми сталкиваются инвесторы, и разработать конкретные меры поддержки», – отметили в пресс-службе правительства.