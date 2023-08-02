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Общество

Ремонт улицы Торфяной в Пскове проконтролировал вместе с местными жителями Алексей Севастьянов

Качество и сроки выполнения муниципального контракта по ремонту дороги на улице Торфяной в Пскове вместе с местными жителями проверил депутат регионального парламента Алексей Севастьянов. За полтора месяца, прошедшие с последней встречи депутата со своими избирателями, здесь произошли заметные изменения – вместо пыльной грунтовки в частном секторе появилась асфальтовая дорога. Основные работы уже выполнены, окончательно объект должен быть сдан к 24 августу. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального парламента. 

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«Конечно, мы очень довольны – сделали всё быстро, пыль не летит, мы наконец-то задышали, но нам хотелось бы узнать, какой должна быть дорога в конечном итоге. Какие будут обочины, нанесут ли разметку, установят ли дорожные знаки, сколько будет искусственных неровностей, и будут ли они здесь вообще?» – адресовали граждане свои вопросы представителям подрядной организации.

Исполнительный директор ООО «ДорСтройСервис» Виктор Криценков разъяснил, что сейчас положен только первый слой асфальтобетонного покрытия, впереди – укладка верхнего слоя и обустройство укреплённых обочин с каждой стороны дороги. Сверх предусмотренных контрактом работ подрядчик пообещал «подбить» обочину землёй за счёт собственных средств.

Нанесение разметки на небольшой по ширине дороге не запланировано, а вот установка искусственных неровностей и ограничивающих скоростной режим дорожных знаков контрактом предусмотрены. По словам местных жителей, они очень обеспокоены вопросами безопасности – на новой ровной дороге появились желающие погонять. Граждане попросили о дополнительном «лежачем полицейском».   

«Чтобы устанавливать дорожную неровность, должны быть соблюдены требования ГОСТа – освещённость, протяжённость на установку знаков, видимость участка. Просто так по желанию поставить их нельзя», – дал разъяснения заместитель директора компании-подрядчика Дмитрий Таратынов. Специалист уточнил, что на улице Торфяной будет уложено две искусственные неровности, ещё одна конструкция, ограничивающая скорость, появится на улице Торфяная-2.

Также жители подняли вопрос о гарантийных обязательствах в случае разрушения дорожного полотна. Виктор Криценков заверил граждан, что при возникновении каких-либо проблем по вине подрядчика, все они будут оперативно устранены: «мы местные, псковские, никуда не уезжаем».

Алексей Севастьянов также успокоил граждан: «На моём избирательном округе мы не одну улицу сделали с этим подрядчиком, всё контролировали, и проблем по качеству работ никогда не было», – поделился своим опытом взаимодействия с подрядной организацией депутат.

Алексей Севастьянов отметил, что совсем недавно в его округе было более пятидесяти улиц с грунтовым покрытием, но за последние два года порядка десяти из них удалось отремонтировать. При том, что речь идёт не о густозаселённых городских дворах, а о частном секторе с совсем небольшой плотностью населения. Немаловажную роль в решении этих вопросов, по мнению депутата, сыграла заинтересованность и активность местных жителей.

«Когда мы с вами действуем вместе, то и результат совсем другой. На деле видно, что сообща можно добиться цели», – подчеркнул Алексей Севастьянов. Жители улицы Торфяной поблагодарили депутата за готовность к общению и заверили, что получили ответы на все поставленные вопросы по ремонту дороги. На прошедшей встрече Алексей Севастьянов также проинформировал граждан по ранее поставленным вопросам: деревья на заросшей территории рядом с опорой линии электропередач вырубят до конца лета, а на решение проблемы обеспечения микрорайона питьевой водой и обновление детской площадки понадобится дополнительное время.

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