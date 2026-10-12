Небольшой дождь и до +14 градусов ожидается в Псковской области 13 октября

13:26, 12 октября 2026, ПАИ

В Псковской области во вторник, 13 октября, будет облачно с прояснениями. Местами пройдёт небольшой дождь, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Ночью ветер будет западным, днём сменится на северный. Его скорость составит 4–9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит от +2 до +7 градусов, днём – от +9 до +14 градусов.

В Пскове также ожидается небольшой дождь. Ночью столбики термометров покажут +3…+5 градусов, днём – +9…+11 градусов. Атмосферное давление будет низким.