Автопробег в честь Дня ВДВ состоялся в Себеже

18:23, 02 августа 2023, ПАИ

В День ВДВ в Себеже прошёл митинг, на который собрались воины-десантники, служившие в разные годы в воздушно-десантных войсках. Об этом ПАИ сообщила газета «Призыв».

В сквере Знамени Победы собрались десантники, проживающие в Себежском районе. На митинге с праздником поздравили собравшихся организатор и идейный вдохновитель себежских десантников Игорь Терехов, председатель Совета ветеранов Александра Зубкова.

Возложение цветов к памятнику воину-интернационалисту, короткие сборы – и дан старт автопробегу колонны в сопровождении автомобилей ГИБДД по городу Себежу с остановкой на братском воинском захоронении и с возложением цветов к памятным знакам воинам, погибшим в ходе СВО. Жители города приветствовали колонну десантников, встречные автомобили сигналили.

Далее колонна автомобилей с флагами ВДВ проследовала в деревню Новоселье, чтобы возложить цветы к памятной табличке, посвящённой Сергею Анисименкову.

Организация ВДВ выражает благодарность МВД России «Себежский» и лично сотрудникам ДПС за организацию движения колонны.