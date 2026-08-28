Митрополит Матфей возглавил престольное торжество в Псково-Печерском монастыре

18:41, 28 августа 2026, ПАИ

Митрополит Псковский и Порховский Матфей совершил Божественную литургию в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре сегодня, 28 августа, в день Успения Пресвятой Богородицы. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской епархии.



Фото: Матвей Елисеев / Псковская епархия



Фото: Матвей Елисеев / Псковская епархия



Фото: Матвей Елисеев / Псковская епархия



Фото: Матвей Елисеев / Псковская епархия



Фото: Матвей Елисеев / Псковская епархия



Фото: Матвей Елисеев / Псковская епархия











Ему сослужили архиепископ Абаканский и Хакасский Ионафан, епископ Рыбинский и Романово-Борисоглебский Вениамин, благочинный Псково-Печерской обители иеромонах Прохор (Андрейчук) с братией монастыря в священном сане, настоятель Иоанно-Богословского Савво-Крыпецкого монастыря игумен Всеволод (Сиканов), настоятель Спасо-Преображенского Мирожского монастыря игумен Серафим (Козулин), гости праздника в священном сане.

Песнопения литургии исполнили братский хор обители под управлением монаха Антония (Лисова) и архиерейский хор под управлением Марины Владимирцевой. На богослужении молились насельники Свято-Успенской обители, студенты Псково-Печерской духовной семинарии, прихожане и многочисленные паломники, прибывшие со всех уголков России и из стран ближнего зарубежья.

Напомним, 27 августа в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре прошло торжественное всенощное бдение накануне великого праздника Успения Пресвятой Богородицы. Богослужение возглавил митрополит Псковский и Порховский Матфей в сослужении архиепископа Абаканского и Хакасского Ионафана, епископа Рыбинского и Романово-Борисоглебского Вениамина, архимандрита Филарета (Кольцова) с братией и гостями обители.

По окончании литургии вокруг монастыря прошёл традиционный крестный ход с чудотворной иконой Успения Пресвятой Богородицы, по окончании которого на монастырской площади перед ней был совершён праздничный молебен.

По окончании молебна владыка Матфей обратился ко всем собравшимся с архипастырским словом.