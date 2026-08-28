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Общество

Алексей Севастьянов взял под контроль капремонт системы водоотведения в доме на Гагарина в Пскове

Капитальный ремонт системы водоотведения в доме № 13 на улице Гагарина под угрозой срыва. Срок контракта истекает 1 сентября, а работы до сих пор не завершены. По обращению жильцов на объект выехал депутат округа Алексей Севастьянов. Чтобы разобраться в ситуации, парламентарий пригласил на встречу все заинтересованные стороны: жителей, подрядную организацию, заказчика капремонта и управляющую компанию. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Законодательного Собрания Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба Законодательного Собрания Псковской области

Замена стояков канализации началась ещё в феврале. Подрядчик утверждает, что столкнулся с безответственностью собственников: несмотря на оповещения, жители якобы не предоставляли доступ в квартиры в назначенные дни.

Жильцы говорят об обратном: организация неоднократно переносила даты работ, люди отпрашивались с работы, но мастера не являлись. В итоге в двух из четырёх подъездов замена сетей всё же была проведена. Однако, по словам собственников, недобросовестная бригада спровоцировала излив сточных вод – подвалы дома оказались затоплены фекалиями.

Сейчас капитальный ремонт продолжают другие специалисты, к которым у людей нет претензий. Но проблема несогласованности действий сторон остаётся.

«Сознательность граждан у нас действительно хромает. Но ответственность за производство работ несёт подрядная организация. Заказчик обязан осуществлять строгий контроль. Если возникает проблема, должны быть задействованы все ресурсы, включая управляющую компанию и стройнадзор. А вы с февраля ни разу не собрались на объекте, чтобы поговорить с людьми», – возмутился Алексей Севастьянов.

Депутат призвал всех ответственно отнестись к делу. Следующая встреча на объекте состоится через неделю. За это время подрядчик пообещал завершить основные работы по замене стояков.

Совсем иная картина наблюдается на другом объекте капремонта в округе депутата Алексея Севастьянова. На Октябрьском проспекте, 31 специалисты ремонтируют фасад многоквартирного дома. Здесь подрядная организация работает строго по графику и в тесном контакте с активом дома и управляющей компанией. У парламентария не возникло никаких сомнений в том, что контракт будет исполнен в срок и с должным качеством.

Ранее сообщалось, что первый заместитель председателя комитета по промышленности и торговле Госдумы, депутат от Псковской области Александр Козловский в рамках рабочего выезда посетил Бежаницкий округ, где вместе с депутатом Законодательного Собрания Псковской области Игорем Дитрихом и главой округа Еленой Ивановой встретился с жителями и ознакомился с подготовкой модельного избирательного участка.

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