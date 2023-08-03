Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Пенсионер из Серёдки незаконно прописал пятерых иностранцев

Житель Серёдки фиктивно зарегистрировал пятерых граждан Республики Таджикистан. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В 2022 и 2023 году 60-летний неработающий житель Серёдки незаконно прописал на территории Псковского района пятерых граждан Республики Таджикистан без фактического их пребывания по месту регистрации.

В настоящее время все обстоятельства произошедшего уточняются. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













03 августа 2023

Автомобиль сбил велосипедиста в Стругах Красных

03 августа 2023

Новая волна сообщений о минировании прошла в Пскове

03 августа 2023

Вандалы повредили воркаут-площадку в Идрице

03 августа 2023

Трёх детей госпитализировали после ДТП в Пскове

03 августа 2023

Водитель автоцистерны пострадал в ДТП в Гдовском районе

02 августа 2023

Новые качели в Усвятах сломали вандалы

02 августа 2023

В лесу в Палкинском районе ведутся поиски пропавших граждан

02 августа 2023

Артиллерийский снаряд обнаружили в Опочецком районе


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...