Пенсионер из Серёдки незаконно прописал пятерых иностранцев

15:26, 03 августа 2023, ПАИ

Житель Серёдки фиктивно зарегистрировал пятерых граждан Республики Таджикистан. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В 2022 и 2023 году 60-летний неработающий житель Серёдки незаконно прописал на территории Псковского района пятерых граждан Республики Таджикистан без фактического их пребывания по месту регистрации.

В настоящее время все обстоятельства произошедшего уточняются. По данному факту возбуждено уголовное дело.