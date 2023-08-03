До +27 градусов ожидается в Псковской области 4 августа

12:33, 03 августа 2023, ПАИ

Переменная облачность ожидается на территории Псковской области 4 августа. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.

Ночью в большинстве районов, днём местами пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах прогнозируются грозы.

Будет дуть ветер южных и юго-западных направлений со скоростью от 7 до 12 метров в секунду.

Температура по области ночью составит от +12 до +17 градусов, днём – от +22 до +27 градусов.

Атмосферное давление будет низким.