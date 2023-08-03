Как получить перерасчёт за вывоз ТКО в связи с мобилизацией, рассказали в «Экопроме»
Для перерасчёта платы за услугу по обращению с ТКО в связи с мобилизацией необходимо подать заявление по адресу: Псков, улица Льва Толстого, 3, или на электронную почту ro_pskov@mehuborka.com, сообщается в группе «Мехуборка. Псков» в соцсети «ВКонтакте».
В качестве основания необходимо указать: «мобилизация». К заявлению необходимо приложить справку из военкомата о призыве.
Подать заявление о перерасчёте можно как до отъезда в воинскую часть, так и в течение 30 дней после демобилизации, предоставив документы, подтверждающие продолжительность периода временного отсутствия. Перерасчёт производится за все дни отсутствия, кроме дня отъезда и возвращения.
Актуальность предоставленных сведений составляет шесть месяцев.
Анастасия Князькова: Бизнес-акселератор Lady007 позволит предпринимательницам развиваться и приносить благо своему региону
Специалист – о реставрации Псково-Печерского монастыря: Простоит минимум 150-200 лет
Об интересе к участию в бизнес-акселераторе Lady007 рассказала основательница мехового ателье