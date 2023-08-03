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Общество

Как получить перерасчёт за вывоз ТКО в связи с мобилизацией, рассказали в «Экопроме»

Для перерасчёта платы за услугу по обращению с ТКО в связи с мобилизацией необходимо подать заявление по адресу: Псков, улица Льва Толстого, 3, или на электронную почту ro_pskov@mehuborka.com, сообщается в группе «Мехуборка. Псков» в соцсети «ВКонтакте».

Фото: «Мехуборка. Псков»

В качестве основания необходимо указать: «мобилизация». К заявлению необходимо приложить справку из военкомата о призыве.

Подать заявление о перерасчёте можно как до отъезда в воинскую часть, так и в течение 30 дней после демобилизации, предоставив документы, подтверждающие продолжительность периода временного отсутствия. Перерасчёт производится за все дни отсутствия, кроме дня отъезда и возвращения.

Актуальность предоставленных сведений составляет шесть месяцев.

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