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Общество

Росгвардия приглашает псковичей заключить контракт на службу в новых субъектах РФ

В управлении Росгвардии по Псковской области работает пункт отбора на военную службу по контракту. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

На данный момент проходит отбор мужчин для прохождения службы в новых субъектах Российской Федерации в должностях сержантов и солдат с заключением краткосрочных контрактов на срок от одного года.

В ведомстве подчеркнули, что военнослужащим, заключившим контракт, предоставляются социальные гарантии и компенсации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Пункт отбора на военную службу находится в Пскове на улице Николая Васильева, 77. Подробности можно узнать по телефону 8 (112) 73-43-13.

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