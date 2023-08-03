Территорию около озера в Великолукском районе благоустроило молодёжное ТОС

19:31, 03 августа 2023, ПАИ

Молодёжное ТОС «Фотьевский край» благоустроило территорию около озера в деревне Фотьево Великолукского района, передаёт корреспондент ПАИ.

Молодёжь ТОС во главе с Ольгой Федосеенко смогла выиграть два гранта на общую сумму более 600 тысяч рублей. На зарастающем пустыре благодаря полученным деньгам удалось произвести вырубку кустарников, выполнить подсыпку берега озера, установить инсталляцию «Я люблю Фотьево».

На территории появились скамейки, площадка для игры в волейбол и детская площадка.

«Здесь жители отдыхают, и не только района, но и города. Очень много людей приезжает. Здесь мы проводим и мероприятия, например День деревни», – сказал глава муниципалитета Алексей Кузьмин.

За чистотой территории следят сами жители, нередко проводятся субботники, производится очистка береговой линии от бытового мусора. На средства гранта установили контейнерную площадку для сбора мусора.

«Контейнерную площадку оборудовали. Я договорилась, чтобы мусор вывозили не два раза в месяц, а два раза в неделю», – подчеркнула председатель ТОС Ольга Федосеенко.