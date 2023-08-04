Россияне стали экономить на техобслуживании автомобилей

09:30, 04 августа 2023, ПАИ

Россияне стали чаще обращаться в «гаражные» сервисы и сами приобретать запчасти для своих машин. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на сети автосервисов Fit Service и аналитическое агентство Gruzdev-Analyze.

Только 30 % водителей обращаются в крупные сети СТО, а отток клиентов из официальных сервисов за последние три года составил 7%, рассказали изданию в сети автосервисов.

«Причина – желание экономить. Водители покупают запчасти самостоятельно, стремясь найти самый дешевый вариант, а после этого едут в «гаражные» мастерские, где эту запчасть готовы установить за гораздо меньшие деньги», – рассказал глава агентства Gruzdev-Analyze Александр Груздев.

Он добавил, что такой подход ведёт лишь к условной экономии, так как все риски по качеству детали и обслуживания берёт на себя владелец машины.

Иногда разница в цене между контрафактом и оригиналом может составлять десятки тысяч рублей, заявил вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Ян Хайцеэр.

«На одном из рынков я увидел деталь для Land Rover в официальной упаковке за десять тысяч рублей, хотя оригинал стоит – почти 60 тысяч», – отметил он.

Такая ситуация образовалась из-за подорожания деталей, за последние полгода цены выросли: например, масляный фильтр, термостат, свечи зажигания на многие популярные марки автомобилей подорожали на 5-10 %, подтвердила директор международной сети автосервисов Fit Service Татьяна Овчинникова.

«Доля сегмента «эконом» среди запчастей в продаже выросла в два раза в 2023 году – с 4 до 8%. Например, в нашей сети общая выручка от продажи деталей снизилась, хотя число проданных позиций увеличилось», – рассказала она.

В этом году есть риск, что стоимость запчастей вырастет ещё на 25-30 %, считает основатель инвестиционной транспортной компании «ГТК-Холдинг» Саид Залиев.

По его мнению, более всего подорожают наиболее ходовые автомобильные компоненты – детали, которые необходимо менять по регламенту регулярно, без привязки к поломкам или ДТП: фильтры, масло, шины, тормозные диски и колодки, моторные свечи.