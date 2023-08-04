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Региональный этап чемпионата России по футболу 8х8 впервые пройдёт в Псковской области

Региональный этап чемпионата России по футболу 8х8 впервые пройдёт в Псковской области. Команда, которая выиграет в соревнованиях, отправится на финальный турнир в Сочи с 1 по 7 ноября. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил президент Федерации футбола Псковской области Александр Коновалов.

Фото здесь и далее ПАИ

Чемпионат пройдёт в два этапа. Первый этап пройдёт в сентябре. На нём команды будут соперничать в рамках своего муниципалитета. «Первый этап пройдёт на местах. Если в одном муниципалитете наберётся несколько команд, то они должны у себя проводить отбор. Если команда одна, то этап считается пройденным, – отметил Александр Коновалов. – Все они затем соберутся в октябре на финальный этап, чтобы разыграть путёвку на турнир в Сочи».

«По-моему, ту часть расходов, которая будет уже на месте проведения, например, проживание, питание и прочее, несёт РФС. Участникам необходимо будет оплатить дорогу, но я думаю, что в этом вопросе наша федерация футбола поможет», – подчеркнул президент Федерации футбола Псковской области.

Также Александр Коновалов выразил заинтересованность федерации в развитии территориального футбола. «У нас есть районы, такие как Струги Красные, где всегда была команда по футболу, но она пропала. Теперь появились люди, готовые играть 8х8. Сейчас уже видно, что внедрение малых форм сохраняет футбол в муниципалитетах», – сказал он.

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