Между драниками и ухой. 124-й выпуск «Псковского телеграма» готовится к эфиру

17:27, 04 августа 2023, ПАИ

Дни Псковской области в Витебске отгремели, но обсуждение их продолжается. А между тем волнами уже накатывает фестиваль «Наше море» в Гдовском районе. Псков и Великие Луки вновь мерились силами, на этот раз на футбольном поле, но победила не дружба. А на выборах за остальными кандидами присматривает вовсе не большой брат, а лидер регионального отделения «Партии Роста», который продолжает вбивать сапожные гвоздики в гроб конкурентов.

Об этом и многом другом в новом выпуске ироничной программы «Псковский телеграм» поговорят, поспорят, а сегодня и почти поругаются ведущие Максим Андреев, Александр Машкарин и Надежда Назаренко.

Как накалялись страсти и летали искры – смотрите в пятницу в 18:00 на сайте Псковского агентства информации и в группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте», в 18:30 – в эфире телеканала «Первый Псковский».