В эфир вышел 124-й выпуск «Псковского телеграма»

18:09, 04 августа 2023, ПАИ

124-й выпуск «Псковского телеграма» вышел в эфир сегодня, 4 августа.

Дни Псковской области в Витебске отгремели, но их обсуждение продолжается. А между тем волнами уже накатывает фестиваль «Наше море» в Гдовском районе. Псков и Великие Луки вновь мерились силами – на этот раз на футбольном поле, но победила не дружба. А на выборах за остальными кандидами присматривает вовсе не Большой брат, а лидер регионального отделения «Партии Роста», который продолжает вбивать сапожные гвоздики в гроб конкурентов.

Об этом и многом другом в новом выпуске ироничной программы «Псковский телеграм» поговорят, поспорят, а сегодня и почти поругаются ведущие Максим Андреев, Александр Машкарин и Надежда Назаренко.

«Псковский телеграм» – видеопроект Псковского агентства информации об обсуждаемых в Telegram-пространстве темах. Выпуски программы выходят каждую пятницу в 18:00 на сайте Псковского агентства информации и в группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте», в 18:30 – в эфире телеканала «Первый Псковский».