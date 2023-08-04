Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Акция культуры общения с книгой прошла в Псковском УФСИН

В учреждениях Псковского УФСИН прошла акция культуры общения с книгой и ремонта ветхих библиотечных изданий. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

По инициативе сотрудников воспитательных отделов проведены мероприятия, целью которых является организация полезного досуга граждан, находящихся в местах лишения свободы, их приобщение к чтению, а также работа по сохранению и приведению в порядок книжного фонда библиотек исправительных колоний и следственных изоляторов.

Фото здесь и далее: УФСИН России по Псковской области

В пресс-службе отметили, что библиотеки в пенитенциарных учреждениях пользуются большой популярностью у осуждённых и поэтому в каждом подразделении организуются дни работы с книгами. Сюда входят не только тематические вечера в честь поэтов и писателей, но и ремонт изданий: подклейка страниц, форзацев, изготовление переплётов.

«Данные мероприятия находят большой отклик у осуждённых, многие из которых являются постоянными читателями библиотек. Стартовала акция в СИЗО-1 города Пскова, объединив все учреждения. Цель не только носит воспитательный характер, но и направлена на бережное отношение к книгам. Ведь в местах лишения свободы этот атрибут культуры и всестороннего развития для многих является наставником, советчиком и даже учителем», – отметил начальник отделения воспитательной и социальной работы с осуждёнными областного УФСИН Андрей Элькин.

В настоящий момент библиотечный фонд учреждений УФСИН России по Псковской области насчитывает более 54 тысяч экземпляров. Значительная часть из них – русская классика. Далее следует литература религиозного содержания и о юриспруденции. Также имеются книги со шрифтом Брайля. «Все издания подобраны с учётом положительного воздействия на осуждённых», – добавили в пресс-службе. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













04 августа 2023

Пустились в пляс: уличные занятия для любителей танцев в Пскове

04 августа 2023

Что делать при ожоге борщевиком, объяснили псковичам

04 августа 2023

Концерт творческих коллективов региона пройдёт в Пскове 6 августа

04 августа 2023

Псковичей приглашают на диспансеризацию

04 августа 2023

В Локне неизвестный выкинул четырёх котят в пятилитровой бутылке

04 августа 2023

Две новые группы открылись в детском саду «Рябинушка» Писковской школы

04 августа 2023

Акция культуры общения с книгой прошла в Псковском УФСИН

04 августа 2023

Рецепт здоровья зубов от псковского стоматолога. Главное


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...