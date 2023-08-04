Акция культуры общения с книгой прошла в Псковском УФСИН

20:19, 04 августа 2023, ПАИ

В учреждениях Псковского УФСИН прошла акция культуры общения с книгой и ремонта ветхих библиотечных изданий. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

По инициативе сотрудников воспитательных отделов проведены мероприятия, целью которых является организация полезного досуга граждан, находящихся в местах лишения свободы, их приобщение к чтению, а также работа по сохранению и приведению в порядок книжного фонда библиотек исправительных колоний и следственных изоляторов.

В пресс-службе отметили, что библиотеки в пенитенциарных учреждениях пользуются большой популярностью у осуждённых и поэтому в каждом подразделении организуются дни работы с книгами. Сюда входят не только тематические вечера в честь поэтов и писателей, но и ремонт изданий: подклейка страниц, форзацев, изготовление переплётов.

«Данные мероприятия находят большой отклик у осуждённых, многие из которых являются постоянными читателями библиотек. Стартовала акция в СИЗО-1 города Пскова, объединив все учреждения. Цель не только носит воспитательный характер, но и направлена на бережное отношение к книгам. Ведь в местах лишения свободы этот атрибут культуры и всестороннего развития для многих является наставником, советчиком и даже учителем», – отметил начальник отделения воспитательной и социальной работы с осуждёнными областного УФСИН Андрей Элькин.

В настоящий момент библиотечный фонд учреждений УФСИН России по Псковской области насчитывает более 54 тысяч экземпляров. Значительная часть из них – русская классика. Далее следует литература религиозного содержания и о юриспруденции. Также имеются книги со шрифтом Брайля. «Все издания подобраны с учётом положительного воздействия на осуждённых», – добавили в пресс-службе.