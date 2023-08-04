Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Руководители домов и центров народного творчества России обменяются опытом в Пскове

IX Всероссийский съезд руководителей методических служб в сфере народного творчества пройдёт в Псковской области с 6 по 8 августа. Об этом ПАИ сообщили в Псковском областном центре народного творчества.

В рамках деловой и дискуссионной программы руководители домов и центров народного творчества из 64 регионов России обсудят тенденции развития культурно-досуговой деятельности и популяризации этнокультурного достояния народов России.

Перенимать опыт работы в сфере народного творчества приедут и специалисты из новых регионов – Херсонской области и Луганской Народной Республики.

«Особое внимание эксперты уделят совершенствованию методов патриотического воспитания. Участники поделятся опытом и презентуют успешные фестивальные, методические проекты, а также познакомятся с учреждениями культуры Псковской области, посетят Пушкиногорский и Печорский районы», – отметили в областном центре народного творчества.

В пленарном заседании, которое состоится 6 августа в Псковском музее-заповеднике, примут участие директор Государственного Российского Дома народного творчества имени В. Д. Поленова (ГРДНТ) Тамара Пуртова и председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева.

Отметим, что учредителем Всероссийского съезда руководителей методических служб в сфере народного творчества является Министерство культуры России, организаторами – ГРДНТ имени В. Д. Поленова и Псковский областной центр народного творчества.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













04 августа 2023

Волонтёров набирают на музыкальный фестиваль «Русское лето» в Пскове

04 августа 2023

Псковичек приглашают на встречу с консультантом по грудному вскармливанию

04 августа 2023

Пустились в пляс: уличные занятия для любителей танцев в Пскове

04 августа 2023

Что делать при ожоге борщевиком, объяснили псковичам

04 августа 2023

Концерт творческих коллективов региона пройдёт в Пскове 6 августа

04 августа 2023

Псковичей приглашают на диспансеризацию

04 августа 2023

В Локне неизвестный выкинул четырёх котят в пятилитровой бутылке

04 августа 2023

Две новые группы открылись в детском саду «Рябинушка» Писковской школы


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...