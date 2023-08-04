Руководители домов и центров народного творчества России обменяются опытом в Пскове

22:13, 04 августа 2023, ПАИ

IX Всероссийский съезд руководителей методических служб в сфере народного творчества пройдёт в Псковской области с 6 по 8 августа. Об этом ПАИ сообщили в Псковском областном центре народного творчества.

В рамках деловой и дискуссионной программы руководители домов и центров народного творчества из 64 регионов России обсудят тенденции развития культурно-досуговой деятельности и популяризации этнокультурного достояния народов России.

Перенимать опыт работы в сфере народного творчества приедут и специалисты из новых регионов – Херсонской области и Луганской Народной Республики.

«Особое внимание эксперты уделят совершенствованию методов патриотического воспитания. Участники поделятся опытом и презентуют успешные фестивальные, методические проекты, а также познакомятся с учреждениями культуры Псковской области, посетят Пушкиногорский и Печорский районы», – отметили в областном центре народного творчества.

В пленарном заседании, которое состоится 6 августа в Псковском музее-заповеднике, примут участие директор Государственного Российского Дома народного творчества имени В. Д. Поленова (ГРДНТ) Тамара Пуртова и председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева.

Отметим, что учредителем Всероссийского съезда руководителей методических служб в сфере народного творчества является Министерство культуры России, организаторами – ГРДНТ имени В. Д. Поленова и Псковский областной центр народного творчества.