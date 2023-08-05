Псковичей приглашают поучаствовать в международной экологической премии

23:25, 04 августа 2023, ПАИ

Продолжается приём заявок для участия в III Международной детско-юношеской премии «Экология – дело каждого». Премия – природоохранный проект Росприроднадзора. Об этом ПАИ сообщили в ведомстве.

Премия вручается за интересные идеи, инициативы и выдающиеся проекты, посвящённые сохранению окружающей среды, бережному отношению к природе, экологическому просвещению и популяризации экокультуры. Заявки принимаются до 1 октября 2023 года на сайте.

Для участия в премии нужно выбрать номинацию, заполнить заявку и приложить к ней свою работу. В третьем сезоне предусмотрено 12 номинаций, среди которых десять индивидуальных и две командные. Номинации «Экомир», «Экорисунок», «Экоблогер», «Экомультфильм», «Экопроект», «Экофокус», «ESG-поколение» предусматривают индивидуальное участие, возраст участников – от 6 до 17 лет.

В номинациях «Экошкола» и «Экосемья» принимают участие семейные и школьные группы детей также в возрасте от 6 до 17 лет. В этом году появились три номинации, которые предусматривают участие как для детей, так и взрослых: это «Экотуризм», «Экология души», «Экопросвещение».

Работы в номинациях «Экорисунок» и «Экофокус» принимаются в формате рисунков и фотографий, все остальные номинации предусматривают видеоролик от 15 секунд до одной минуты.

Напомним, что в премии «Экология – дело каждого» за два года приняли участие дети и подростки из 39 стран, получено 55 тысяч заявок. Среди призёров предыдущих сезонов премии были и школьники Псковской области.