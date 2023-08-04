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Политика

Президент России подписал закон о трудовом воспитании школьников

Президент России Владимир Путин подписал закон об обязательном трудовом воспитании школьников. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно подписанному президентом закону, российских школьников будут в обязательном порядке привлекать к общественно полезной трудовой деятельности.

Кроме того, Владимир Путин подписал и другие изменения в закон об образовании – согласно им в школы возвращаются серебряные медали, а предмет «основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) переименовывается в основы безопасности и защиты Родины.

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