Президент России подписал закон о трудовом воспитании школьников

23:42, 04 августа 2023, ПАИ

Президент России Владимир Путин подписал закон об обязательном трудовом воспитании школьников. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно подписанному президентом закону, российских школьников будут в обязательном порядке привлекать к общественно полезной трудовой деятельности.

Кроме того, Владимир Путин подписал и другие изменения в закон об образовании – согласно им в школы возвращаются серебряные медали, а предмет «основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) переименовывается в основы безопасности и защиты Родины.