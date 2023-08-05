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Происшествия

Два человека пострадали в ДТП в Пыталовском районе

ДТП произошло по дороге на посёлок Белорусский в Пыталовском районе. Водитель Volkswagen Golf не справился с управлением, и после этого автомобиль вылетел в кювет, сообщает телеграм-канал «ПАИ. Псковская сводка».

В результате ДТП пострадали два пассажира.  

По предварительным данным, у автомобиля лопнуло колесо.

На месте работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГИБДД.

Обстоятельства происшествия выясняются.

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