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Общество

Сбер: В Петербурге стартовал проект «Путешествуй по России»

Проект Сбера «Путешествуй по России» стартовал 5 августа в историческом центре Санкт-Петербурга. В нём принимают участие 20 журналистов из федеральных и региональных СМИ и тревел-блогеров, которые проедут на автомобилях маркетплейса Fresh Auto по трём главным летним федеральным трассам страны: «Нева», «Дон» и «Таврида». Общая протяжённость поездки составит более 3 600 километров. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Сбера.

Фото: Сбер

В течение недели путешественники познакомятся с достопримечательностями российских регионов – от Санкт-Петербурга до Крыма. 

В Санкт-Петербурге представителям СМИ и блогосферы рассказали о возникновении первых сберегательных касс в России, роли династии Ольденбургских в финансовой истории страны и других интересных фактах, связанных с развитием банковского дела. Также участники побывали в монетном бутике и историческом офисе Сбера на Невском проспекте.

Следующей остановкой станет Москва, где путешественники увидят центральную штаб-квартиру Сбера на Кутузовском проспекте и пройдут по экомаршруту «Гуляем по Москве зелёной».

Финиширует проект на южном берегу Крыма – в курорте премиум-класса Mriya Resort & SPA. Следить за путешествием можно на ресурсе генерального информационного партнёра «Путешествуй по России» – «Рамблер».

«Проект стартует в Петербурге – не только культурной столице, но и, можно сказать, колыбели банковского дела в России. Именно здесь как раз с подачи династии Ольденбургских появилась первая сберкасса, здесь располагаются известный крылатыми львами Банковский мост и ещё много достопримечательностей, связанных и с финансовой историей страны, и с наследием знаменитой семьи. Мы желаем путешественникам ярких впечатлений и надеемся, что опыт первопроходцев будет полезен всем, кто решит повторить маршрут и насладиться новым туристическим маршрутом», – отметил управляющий отделением Сбербанка по Санкт-Петербургу Алексей Ушенин.

Благодаря инициативе Сбера в Санкт-Петербурге создан единый пешеходный маршрут, который соединил около 20 туристических объектов, среди которых Императорский институт экспериментальной медицины, Дача принца Ольденбургского, Императорский ботанический сад и другие.

Презентация проекта «Путешествуй по России» состоялась в июне этого года на территории Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга в рамках Дней Воронежской области. В торжественной церемонии принимали участие губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, губернатор Воронежской области Александр Гусев и генеральный директор одного из ведущих мировых курортов Mriya Resort & SPA Самвел Саруханян.

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