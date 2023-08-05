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Общество

В Стругах Красных отмечают 525 лет со дня первого упоминания в летописях

В Стругах Красных отмечают 525 лет со дня первого упоминания о нем в Новгородских писцовых книгах. Об этом пишет региональная газета «Струги».

Фото здесь и далее: газета «Струги»

В официальной части праздника принял участие председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов.

«Дорогие стружане! Дорогие друзья! От всей души поздравляю вас с днём рождения нашего любимого и родного поселка. Конечно, в этот день надо вспомнить всех, кто защищал и освобождал его в годы Великой Отечественной войны. Спасибо нашим уважаемым ветеранам, которые восстанавливали посёлок, обустраивали его. Спасибо всем, кто сегодня бережно и с любовью относится к нашей земле. Мы видим, как в лучшую сторону меняются Струги Красные, благоустраиваются общественные территории, ремонтируются дороги и улицы. Нам надо бережно относиться ко всему, что создано здесь за эти годы. От каждого из нас зависит, каким будет поселок дальше. С праздником!» – поздравил жителей Александр Котов.

Также перед собравшимися выступили глава района Александр Волков, от правительства Псковской области стружан поздравила первый заместитель председателя комитета по социальной защите Псковской области Татьяна Селиверстова. Она зачитала поздравительную телеграмму от губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. С поздравлением выступил и глава Струг Красных Владимир Михайловский. 

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