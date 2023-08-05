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Происшествия

В России мужчина сделал своей возлюбленной предложение и утонул

Мужчина утонул под Краснодаром после того, как сделал предложение возлюбленной. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеграмм-канал местного аварийно-спасательного отряда.

За помощью к специалистам обратились очевидцы происшествия. Выяснилось, что молодая пара в нетрезвом состоянии ныряла с пирса в воду. После очередного прыжка мужчина стал захлебываться и кричать, что тонет. Его девушка звала на помощь. Очевидцы бросились в воду и достали мужчину уже без признаков жизни. В это время прибыли спасатели и начали оказывать пострадавшему первую помощь путём искусственной вентиляции лёгких.

«По приезде скорой помощи фельдшер констатировала смерть. Погибший парень был 1989 года рождения. Приносим соболезнования родным и близким погибшего!» – говорится в сообщении.

В отряде добавили, что по словам девушки погибшего, в этот вечер на пляже он сделал ей предложение. 

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