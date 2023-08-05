21-летнюю нижегородку арестовали за убийство подростка

20:53, 05 августа 2023, ПАИ

21-летнюю жительницу Нижнего Новгорода арестовали за убийство подростка. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на региональную прокуратуру.

Ночью 4 августа молодые люди употребляли алкоголь, а затем между ними произошёл конфликт. Девушка ударила 16-летнего подростка ножом в грудь. Парень скончался на месте.

Подозреваемую задержали в тот же день. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). Девушка признала свою вину.