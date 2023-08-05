21-летнюю нижегородку арестовали за убийство подростка
21-летнюю жительницу Нижнего Новгорода арестовали за убийство подростка. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на региональную прокуратуру.
Ночью 4 августа молодые люди употребляли алкоголь, а затем между ними произошёл конфликт. Девушка ударила 16-летнего подростка ножом в грудь. Парень скончался на месте.
Подозреваемую задержали в тот же день. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). Девушка признала свою вину.
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04 августа 2023
Островичка признана виновной в убийстве знакомого