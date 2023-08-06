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День железнодорожника отмечается в России 6 августа

День железнодорожника отмечают в России в первое воскресенье августа. В этом году праздник выпал на 6-е число, сообщает calend.ru.

Фото: ПАИ

Профессиональный праздник работников данной отрасли был учреждён в царской России ещё в 1896 году и был приурочен к дню рождения императора Николая I, начавшего строительство железных дорог. В период его правления были построены первая прогулочная железная дорога в Царское Село и первая всероссийская магистраль от Санкт-Петербурга до Москвы.

После Октябрьской революции 1917 года праздник был забыт почти на двадцать лет. Традиция чествовать железнодорожников возродилась в 1936 году, когда постановлением правительства от 28 июля 1936 года был установлен день профессионального праздника железнодорожников – 30 июля. Позднее его празднование перенесли на первое воскресенье августа.

Традиционно к этому дню приурочено проведение различных торжественных и праздничных мероприятий для всех работников железнодорожного транспорта, когда особенно отмечаются их профессиональные заслуги и достижения отрасли.

Сейчас этот профессиональный праздник по праву можно назвать международным и поздравить всех, кто связан с железнодорожным делом в России, Беларуси, Кыргызстане. В других странах, бывших советских республиках, дни работников железнодорожного транспорта установлены на другие даты.

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