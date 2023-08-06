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Общество

Сотрудникам ж/д отрасли Псковской области вручили благодарственные письма правительства региона

 Почётные грамоты и благодарственные письма правительства Псковской области вручил губернатор Михаил Ведерников сотрудникам железнодорожной отрасли. Об этом он сообщил в своём телеграм-канале.

Вручение прошло в рамках регионального форума социальной ответственности и партнёрства РЖД.

«Для Псковской области железные дороги – важная часть истории и современной экономики. Целый ряд наших населённых пунктов рос и развивался благодаря ж/д узлам и станциям: Новосокольники, Струги Красные, Бежаницы, Дно», – написал Михаил Ведерников.

Он отметил, что на сегодняшний день РЖД является одним из ключевых работодателей и важным стратегическим партнёром, который помогает развивать транспортную доступность и укреплять экономику области. Только за прошлый год в регионе ж/д транспортом воспользовался почти 1 млн пассажиров.

 

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