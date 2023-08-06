Аварийное отключение электроснабжения произошло на линии РЖД в Великих Луках

15:37, 06 августа 2023, ПАИ

По причине повреждения электросетей на линии РЖД произошло аварийное отключения электроснабжения в Великих Луках, сообщается в телеграм-канале администрации города.

По информации сотрудников сетевой компании, проводится работа по устранению повреждения.

Предварительное время включения электроснабжения – 19:00.

