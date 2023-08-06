Аварийное отключение электроснабжения произошло на линии РЖД в Великих Луках
По причине повреждения электросетей на линии РЖД произошло аварийное отключения электроснабжения в Великих Луках, сообщается в телеграм-канале администрации города.
По информации сотрудников сетевой компании, проводится работа по устранению повреждения.
Предварительное время включения электроснабжения – 19:00.
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