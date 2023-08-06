Псковский тренер прокомментировал выступление своих подопечных на первенстве России по гребле

21:13, 06 августа 2023, ПАИ

Псковский тренер Сергей Николаев прокомментировал корреспонденту ПАИ выступление своих подопечных на первенстве России по академической гребле на дистанции 2 000 метров (соревнования проходили в Казани).

«Задачи выполнены в полном объёме, – отметил Сергей Николаев. – Оба экипажа проехали так, как было запланировано. Первый экипаж [Морозов, Безлук. – ПАИ], конечно, ехал за медалями. Второй экипаж [Дербенёв, Усанов. – ПАИ] ехал за опытом и тоже проявил себя достойно. Радость переполняет, даже словами не передать».

«Мы с ребятами, изначально проговорив всю ситуацию, понимали, что будем в финале без особых усилий. Была такая задумка, чтоб в полуфинале особо не выкладываться. Они проехали очень спокойно для себя. Здесь преимуществ на воде нет. И первая, и шестая вода находятся в одинаковых условиях. Поэтому мы решили поберечь силы на финал, и, как показало время, нам это сыграло на руку», – рассказал тренер псковских спортсменов.

Также Сергей Николаев поделился мнением о ходе финальной гонки. «Было видно, что ребята с самого начала завладели инициативой. К концу дистанции они своё лидерство никому не отдали. В целом они проехали практически на 100 %. Боялись ошибиться в конце, потому что не дай бог выронить весло или ещё что-то. Они мне сказали: «Мы слышали, что вы нас подбадриваете, но чуть-чуть побоялись, потому что встречный ветер такой неплохой», – чтоб не ошибиться сосредоточились на контроле», – отметил он.

Кроме того, тренер похвалил второй экипаж, Артемия Усанова и Матвея Дербенёва, который сегодня выиграл в малом финале. «То, что они сейчас показали, – это, наверное, их предел на данном соревновании. Из 14 экипажей они седьмые, то есть в средине. Я посмотрел списки участников. Из всех парных двоек Артемий самый молодой. Первые экипажи – все действующие члены сборной страны. С ними тягаться, когда ты готовишься только в регионе, очень сложно, особенно когда нет ни сборов, ни какой-нибудь другой поддержки. Мы показали здесь максимальный результат», – подытожил Сергей Николаев.