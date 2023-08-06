В Забайкалье компания молодёжи избила участника СВО

20:44, 06 августа 2023, ПАИ

В Забайкальском крае пьяная компания избила участника специальной военной операции (СВО). Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на телеграм-канал губернатора региона Александра Осипова.

Он отметил, что конфликт произошёл в кафе между двумя компаниями.

«По отношению к бойцу СВО стали проявлять агрессию, это были лица, употребляющие алкогольные напитки. Несмотря на то что компания с участником спецоперации постаралась избежать конфликта и покинула кафе, другая сторона конфликта её преследовала и нанесла мужчине телесные повреждения», – написал губернатор.

По сообщениям СМИ, пострадавший мужчина является инвалидом, потерявшим ногу в ходе боевых действий. Отмечается, что участника СВО не только избили, но и повредили его автомобиль.

«Сотрудниками полиции установлены все участники инцидента, а также свидетели и очевидцы. По факту повреждения автомобиля возбуждено уголовное дело по статье 167 УК РФ. По тяжести причинённого вреда гражданину назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, по результатам которой будет принято правовое решение», – сообщили в пресс-службе МВД России.