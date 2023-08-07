Летний музыкальный фестиваль прошёл в Опочецком районе

23:12, 06 августа 2023, ПАИ

Летний музыкальный фестиваль прошёл в деревне Высоцкое Опочецкого района сегодня, 6 августа. Об этом пишет районная газета «Красный маяк» в своей группе в соцсети «ВКонтакте».

Мероприятие прошло у подножия часовни во имя Святой Троицы в память о православном священнике отце Георгии (Мицове).

«Он приехал в наши края из Санкт-Петербурга. Более четверти века служил в старинной, построенной ещё отцом знаменитого полководца Михаила Кутузова церкви Воскресения Словущего в Теребенях, которая чудом уцелела в годы революционного лихолетья и немецко-фашистской оккупации», – пишут в газете.

Организаторы мероприятия отмечают, что отца Георгия уважали и любили, обращались к нему как за духовной поддержкой, так и за житейским советом.

Для зрителей фестиваля выступил детский хоровой коллектив «Ступени» под руководством Юлии Моргуновой, скрипичный дуэт «Антикона», Полина Бойко и солисты Мариинского театра Сергей Чепурко и Олег Мицов.