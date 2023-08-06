Велосипедист пострадал в ДТП в Новоржевском районе
Столкновение велосипедиста и легкового автомобиля произошло в Новоржевском районе, в 500 метрах от Новоржева в направлении Бежаниц. Об этом сообщает телеграм-канал «ПАИ. Псковская сводка».
В ДТП пострадал велосипедист. На месте происшествия ему оказывают медицинскую помощь и решают вопрос о госпитализации.
По предварительным данным, велосипедист находился в нетрезвом состоянии. Он не справился с управлением, и его занесло прямо под колёса машины.
На месте работают бригада скорой помощи, пожарные и сотрудники ГИБДД.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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