В России разработали ГОСТ на детские игрушки

07:42, 07 августа 2023, ПАИ

Первую версию стандарта на игрушки подготовил профильный технический комитет по стандартизации. Речь идет о определениях и терминах для детских изделий. С проектом ознакомились «Известия».

Документ делит игрушки на 48 типов. Среди них есть, например, игровой набор, игрушка магнитная, летающая, мячик, игрушка с пистонами и другое. Эксперты разработали также несколько классификаций для этих товаров. Так, игрушки можно разделить по возрастной группе: младенчество, ранее детство, затем дошкольное, младшее школьное и подростковое, то есть до одного года и до 14 лет.

Помимо этого, продукцию делят по таким группам, как вид деятельности (физической, интеллектуальной и так далее), воспитательное назначение (развитие движений и восприятий, силы, ловкости и так далее), по виду применяемого сырья (пластмассовые, металлические, деревянные, резиновые и так далее). Всего — более 20 категорий.

Президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) Антонина Цицулина сказала, что в России до сих пор не было терминологии и классификации для игрушек. Например, сейчас в части случаев возникает вопрос: к какой продукции отнести тот или иной товар.

Так было в случае со слаймом — это текучий желеобразный материал для творчества, который в состоянии покоя растекается по поверхности, а затем легко собирается. Это сувенир или всё-таки игрушка, ГОСТ должен разрешить этот вопрос, подчеркнула Антонина Цицулина.