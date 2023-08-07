Более 1400 дорожных правонарушений пресекли в Псковской области за неделю
1424 административных правонарушения в области безопасности дорожного движения пресекли сотрудники Госавтоинспекции Псковской области с 31 июля по 6 августа. Об этом ПАИ сообщили в региональном управлении ГИБДД УМВД России.
Также сотрудники Госавтонспекции выявили 29 водителей, севших за руль в состоянии алкогольного опьянения. В том числе восемь водителей задержаны за повторное управление в нетрезвом виде.
За данный период на территории области зарегистрировано 18 дорожно-транспортных происшествий. 25 человек получили травмы разной степени тяжести, из них – четверо детей до 16 лет. Ни одного погибшего не было.
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