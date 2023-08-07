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Модель памятника князю Довмонту «примерят» в сквере у Золотой набережной Пскова

Модель памятника князю Довмонту собираются «примерить» на его возможном месте размещения в сквере у Золотой набережной в Пскове. Об этом ПАИ стало известно из собственных источников.

Фото: Андрей Степанов

Модель будет изготовлена из гипса и будет размерами в натуральную величину.

Отметим, что в конце 2021 года скульптор Андрей Мартьянов предложил собственный вариант памятника и пообещал выполнить его бесплатно. В интервью «АиФ-Псков» скульптор признался, что начало работы над образом Довмонта в его творческом пути связано с поступлением в школу при Академии художеств.

«Первые эскизы по личности псковского князя у меня появились порядка 25 лет назад. Это абсолютно моя творческая история, мне интересен Довмонт, я изображал его в рельефе, по конкурсному заданию на коне, есть у меня иные композиционные решения. В 2020 году во время самоизоляции из-за коронавируса я заперся в своей деревенской мастерской под Псковом и начал работать. У меня получился один эскиз, второй, третий, а дальше я решил его показать писателю, автору «Сказания о забытом князе» Анатолию Рахматуллину, просто посоветовался, потому что художнику нужен зритель», – рассказал Андрей Мартьянов. 

Полное интервью с автором проекта читайте на сайте «АиФ-Псков». 

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