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Общество

Псковичек приглашают принять участие в акции «Хожу в русском»

Псковский областной центр народного творчества запустил интернет-акцию «Хожу в русском». Мероприятие приурочено ко Дню русского сарафана, который отмечается в России 13 августа. Об этом сообщается в группе учреждения в соцсети «ВКонтакте». 

Фото: группа Псковского областного центра народного творчества в соцсети «ВКонтакте»

«Акция призвана привлечь внимание современного человека к яркому элементу народного костюма – русскому сарафану, ведь именно он является самобытной уникальной основой женского крестьянского костюма Псковщины», – говорится в сообщении. 

Интернет-акция пройдет в социальной сети «ВКонтакте» 13 августа. Пользователям предлагается на личных страницах или в сообществах опубликовать фотографии в народных сарафанах с определёнными хештегами. 

Самые яркие фотографии обещают опубликовать в официальной группе Дома ремёсел.

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