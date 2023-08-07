Псковичек приглашают принять участие в акции «Хожу в русском»

13:36, 07 августа 2023, ПАИ

Псковский областной центр народного творчества запустил интернет-акцию «Хожу в русском». Мероприятие приурочено ко Дню русского сарафана, который отмечается в России 13 августа. Об этом сообщается в группе учреждения в соцсети «ВКонтакте».

«Акция призвана привлечь внимание современного человека к яркому элементу народного костюма – русскому сарафану, ведь именно он является самобытной уникальной основой женского крестьянского костюма Псковщины», – говорится в сообщении.

Интернет-акция пройдет в социальной сети «ВКонтакте» 13 августа. Пользователям предлагается на личных страницах или в сообществах опубликовать фотографии в народных сарафанах с определёнными хештегами.

Самые яркие фотографии обещают опубликовать в официальной группе Дома ремёсел.