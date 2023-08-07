Псковичи могут бесплатно получить IT-профессию в «Школе 21» от Сбера

13:15, 07 августа 2023, ПАИ

Набор на бесплатное обучение в рамках образовательной IT-программы «Школы 21» продолжается в Великом Новгороде. За два месяца получено уже более 1000 заявок на обучение из разных городов России. Помимо жителей Великого Новгорода, в отборе планируют участвовать жители Санкт-Петербурга, Ленинградской, Нижегородской и Псковской областей. Чтобы получить востребованную профессию в IT-сфере, нужно подать заявку на обучение и пройти отборочный интенсив, который в кампусе в Великом Новгороде стартует уже 18 сентября. Об этом ПАИ сообщили в Сбере.

Интенсив или бассейн – это финальный отборочный этап, на котором участники в очном формате выполняют индивидуальные и коллективные проекты по программированию. На нём в течение 26 дней участники пишут код с нуля, создают свою первую игру, готовят индивидуальные и групповые IT-проекты, развивают «мягкие» навыки, а также учатся решать сложные задачи в сжатые сроки. Далее по его результатам участники отбираются на основное обучение.

После поступления участники могут изучать цифровые технологии совершенно различных направлений и сфер – всего их более десяти. Здесь и алгоритмы, и графика, Unix, Web, мобильная разработка, кибербезопасность, сетевые технологии, Big Data, искусственный интеллект и многое другое. Одной из обязательных частей образовательной программы является стажировка, которая длится три месяца. После данного этапа участники обучения успешно трудоустраиваются в крупные IT-компании по своему направлению.

Участником обучения в «Школе 21» может стать каждый желающий старше 18 лет, независимо от города проживания. Поступление и обучение не зависит от предыдущих знаний, опыта работы, умения программировать и наличия дипломов. Как показывает практика, более 50 % участников проекта ранее не имели опыта программирования. Средний возраст участников четырёх кампусов по стране составляет 25 лет, самому старшему – 63 года, а самому младшему – 17 лет. По данным «Школы 21», мужчины чаще регистрируются на обучение, на женщин приходится треть заявок.

«Открытие «Школы 21» в соседнем с Псковом Новгороде – это с нетерпением ожидаемое событие. Для псковичей это уникальная возможность бесплатно получить современную востребованную профессию, а для предприятий Псковской области – приток квалифицированных специалистов», – отметил управляющий Псковским отделением Сбербанка Владимир Компаниец.

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин, в свою очередь, подчеркнул, что в регионе системно работают над подготовкой кадров, выстраивая сквозную траекторию школа – СПО – университет. «Школа 21» – это уникальный проект, позволяющий абсолютно бесплатно для новгородцев и жителей других регионов на площадке ИНТЦ «Интеллектуальная электроника – Валдай» получить востребованную специальность в области информационных технологий», – отметил губернатор Новгородской области.

«Школа 21» – это проект индустрии образования Сбербанка. В Великом Новгороде – это первый кампус школы в Северо-Западном федеральном округе. Общая площадь кампуса составляет более 1 700 квадратных метров, количество рабочих мест – более 190, что даст возможность поступить на основное обучение 250 желающим участникам.

Кроме того, кампус находится в удобной транспортной доступности: буквально в нескольких шагах от остановки «Великая, 18а». Здание школы очень просторное, оснащённое современным оборудованием. Там будут удобные зоны для обучения, игровые зоны, зоны отдыха и библиотеки. Всеми возможностями кампуса участники смогут пользоваться круглосуточно.