Ливни, грозы и сильный ветер обрушатся на Псковскую область

13:55, 07 августа 2023, ПАИ

В ближайшие часы в Псковской области ожидаются грозы, ливни и усиление ветра. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону со ссылкой на данные Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

«С периода 19:00 – 22:00 по Псковской области ожидаются грозы, местами ливни, местами кратковременное усиление ветра, порывы 17-22 метра в секунду», – говорится в сообщении.

Отметим, что при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по номеру 01 или 112, 101 (с мобильных телефонов).