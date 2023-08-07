Лучших футболистов отобрали в Псковском филиале университета ФСИН России

16:00, 07 августа 2023, ПАИ

Лучших футболистов среди первокурсников отобрали в Псковском филиале университета ФСИН России, сообщили ПАИ в пресс-службе образовательного учреждения.

На загородной учебной базе состоялась товарищеская встреча по мини-футболу курсантов первого и третьего курсов. Команды сформировали из числа девушек и юношей.

«Все участники игр были настроены по-боевому, поэтому матч получился динамичным и интересным. Первокурсники, несмотря на поражение, продемонстрировали высокий командный дух и стремление к победе», – отметил начальник кафедры организации режима и оперативно-разыскной деятельности в УИС Андрей Щербаков, который на протяжении многих лет тренирует сборную вуза.

«Ничто так не объединяет людей, не сплачивает коллективы, как спортивные игры, в которых победа зависит от всех и лично от каждого игрока. Мы заинтересованы в том, чтобы курсанты первого курса смогли побыстрее узнать друг друга и адаптироваться в служебной деятельности, и для этого прикладываем максимум усилий», – подчеркнул врио заместителя начальника Псковского филиала университета ФСИН России Вадим Ильин.

В пресс-службе отметили, что первокурсники, которые войдут в состав сборной команды по мини-футболу, смогут осенью сыграть в спартакиаде на первенство Псковского регионального отделения «Динамо».