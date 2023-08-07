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Общество

ВТБ внедряет новую модель работы на розничном рынке в Псковской области

ВТБ запускает новую модель работы с розничными клиентами в Псковской области. Она рассчитана на повышение доступности банковских услуг и расширение числа финансовых продуктов для клиентов с доходами до 75 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников в ходе рабочей встречи с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым, рассказали ПАИ в финансовом учреждении.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

«Ранее ВТБ запустил новый формат работы только в трёх регионах России − Кемеровской, Свердловской и Ивановской областях, но с учётом значимости Псковского региона на Северо-Западе принял решение расширить свой проект. Полномасштабный запуск новой модели работы с массовой розницей ВТБ планирует провести в 2024 году», − отметили в ВТБ.

С учётом потребностей новых для себя клиентов банк будет улучшать условия по своим кредитам, сберегательным инструментам и дебетовым картам, развивать дистанционный и выездной формат обслуживания.

«ВТБ в Псковской области обслуживает более 60 тысяч розничных клиентов, поэтому нам очень важно сделать банковские услуги доступными для потребителей, независимо от уровня их доходов. В рамках новой стратегии мы расширяем число предложений на клиентов с ежемесячным доходом от 15 тысяч рублей. Мы уже запустили ряд новых продуктов – рассрочки по картам, кредиты на малые суммы и до зарплаты. Банку это позволит не только расширить клиентскую базу, но и оказывать ещё более адресную поддержку, повышая уровень финансовой грамотности и улучшая качество жизни населения. Псковская область войдёт в число первых регионов, где мы внедрим измененную модель обслуживания и предложим особые условия по кредитным картам. В регионах, где она сегодня тестируется, рост продаж отдельных продуктов достигает 30 %», − отметил Анатолий Печатников.

Одним из продуктов-драйверов для Псковской области станут кредитные карты. В первом полугодии объём их портфеля в целом по банку вырос на 9 %, и до конца года спрос населения на них продолжит увеличиваться. Уже сегодня около 30 % россиян – держателей кредиток оплачивают ими покупки несколько раз в месяц, 23 % – несколько раз в неделю, 8 % используют каждый день. В Псковской области ВТБ также фиксирует рост активности держателей кредитных карт. С начала года жители региона оформили в банке более 2,5 тысячи кредитных карт, что на 22 % превышает результаты шести месяцев 2022 года.

«Особое внимание уделяется повседневным операциям. Банк отменил комиссию за коммунальные платежи, оплату сотовой связи, штрафов и других услуг при проведении платежей по ним через ВТБ Онлайн. Предусмотрены решения для защиты средств от мошенников – в рамках пенсионного обслуживания такая страховка предоставляется клиентам банка бесплатно», − заключили в банке.

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ВТБ внедряет новую модель работы на розничном рынке в Псковской области

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