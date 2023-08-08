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Происшествия

Более чем на 1,5 млн рублей подрядчик завысил цену ремонта мостов в Новоржевском районе

Подрядчик в Новоржевском районе завысил цену ремонта мостов более чем на 1,5 миллиона рублей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Установлено, что в рамках исполнения муниципальных контрактов подрядчик ООО «Прайм-Тайм» умышленно внёс в исполнительскую документацию недостоверные сведения об объёмах и видах выполненных работ по ремонту мостов. Завысив стоимость выполненных работ на общую сумму более 1,5 миллиона рублей, он представил документы для оплаты заказчику.

Глава Новоржевского района как представитель заказчика произвел оплату на счёт подрядчика в полном объёме.

Уголовные дела в отношении подрядчика возбудили по частям 3 и 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Ход и результаты расследования поставлены на контроль в прокуратуре района.

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