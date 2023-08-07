Прокурор Псковской области провёл личный приём жителей Бежаницкого района
Прокурор Псковской области Андрей Мошков провёл личный приём граждан в посёлке Бежаницы. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
Местные жители обратились к Андрею Мошкову по вопросам ненадлежащего содержания автомобильных дорог и моста, а также отсутствия освещения и ремонта в подъездах многоквартирных домов.
В прокуратуре отметили, что в ходе личного приема все граждане получили соответствующие разъяснения. По фактам нарушений прав заявителей организованы проверки. Ход их проведения и устранение выявленных нарушений закона поставлены на контроль в прокуратуре области.
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