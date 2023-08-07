Прокурор Псковской области провёл личный приём жителей Бежаницкого района

17:42, 07 августа 2023, ПАИ

Прокурор Псковской области Андрей Мошков провёл личный приём граждан в посёлке Бежаницы. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Местные жители обратились к Андрею Мошкову по вопросам ненадлежащего содержания автомобильных дорог и моста, а также отсутствия освещения и ремонта в подъездах многоквартирных домов.

В прокуратуре отметили, что в ходе личного приема все граждане получили соответствующие разъяснения. По фактам нарушений прав заявителей организованы проверки. Ход их проведения и устранение выявленных нарушений закона поставлены на контроль в прокуратуре области.