Член тайного ордена назовёт псковичам книги, которые стоит прочитать
Очередная встреча в рамках литературного проекта «Букбар» пройдёт в псковском «Лофте» 19 августа. В ней примут участие звёздные «бармены» – сценарист, писатель, автор романа «Стрим» (шорт-лист премий «Национальный бестселлер» и «НОС») Иван Шипнигов и журналист, сценарист и член тайного ордена детских писателей «Мыхухоль» Софья Ремез. Об этом ПАИ сообщили организаторы.
«За спиной у литературного проекта «Букбар» уже десять встреч с 20 филологами, журналистами, преподавателями, писателями, поэтами, музыкантами и просто любящими читать людьми, которые уже посоветовали нашим гостям сто книг», – отмечается в сообщении.
Гости, вся жизнь которых связана с литературой, будут рекомендовать прочитать десять книг. У Софьи Ремез это в основном детские и подростковые произведения, среди которых будут и собственноручно написанные, а у Ивана Шипнигова – временами беспощадная современная русская литература. Без своей книги тоже не обойдётся.
- Аделия Амраева «Я хочу жить»;
- Алексей Зайцев «Состояние невесёлости»;
- Ирина Мышковая «Мальчики не плачут»;
- Виктория Лебедева и Александр Труханов «Абонент недоступен»;
- Софья Ремез «Лимоната», «Заметки Гоши Куницына», «Тихие игры»;
- Ксения Буржская «Пути сообщения»;
- Оксана Васякина «Роза»;
- Роман Сенчин «Остановка»;
- Дмитрий Данилов «Саша, привет!»;
- Иван Шипнигов «Стрим».
Литературный проект «Букбар» реализуется креативным пространством «Лофт» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
Вход свободный, но необходима предварительная регистрация по ссылке. Мероприятие состоится 19 августа в 17:30 в креативном пространстве «Лофт».
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