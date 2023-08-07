Себежанка получила наградной знак на «Вахте Памяти»
Полина Кондратенко, студентка Президентской академии и участница «Вахты Памяти» на территории молодёжно-патриотического лагеря, получила наградной знак третьей степени за заслуги в Себежском укрепрайоне. Об этом ПАИ сообщили в газете «Призыв».
Награду Полине вручил Владимир Бумаков, основатель и командир поискового отряда «Забытый батальон».
«Я ехала в Себеж никак не за наградами, однако, получив её, я почувствовала свою причастность к этому проекту», – поделилась Полина.
«Укрепрайон» в Себеже – это «Вахта Памяти», во время которой ребята исследуют места боёв Великой Отечественной войны, а также занимаются поисками уникальных артефактов того времени.
Чан для варки рекордного количества ухи из Гдовского района будут использовать в дальнейшем
Более 400 тысяч рублей потрачено на благоустройство детской площадки в Бежаницком районе