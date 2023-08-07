Себежанка получила наградной знак на «Вахте Памяти»

20:57, 07 августа 2023, ПАИ

Полина Кондратенко, студентка Президентской академии и участница «Вахты Памяти» на территории молодёжно-патриотического лагеря, получила наградной знак третьей степени за заслуги в Себежском укрепрайоне. Об этом ПАИ сообщили в газете «Призыв».

Награду Полине вручил Владимир Бумаков, основатель и командир поискового отряда «Забытый батальон».

«Я ехала в Себеж никак не за наградами, однако, получив её, я почувствовала свою причастность к этому проекту», – поделилась Полина.

«Укрепрайон» в Себеже – это «Вахта Памяти», во время которой ребята исследуют места боёв Великой Отечественной войны, а также занимаются поисками уникальных артефактов того времени.