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Общество

Себежанка получила наградной знак на «Вахте Памяти»

Полина Кондратенко, студентка Президентской академии и участница «Вахты Памяти» на территории молодёжно-патриотического лагеря, получила наградной знак третьей степени за заслуги в Себежском укрепрайоне. Об этом ПАИ сообщили в газете «Призыв». 

Фото из группы РАНХиГС

Награду Полине вручил Владимир Бумаков, основатель и командир поискового отряда «Забытый батальон». 

«Я ехала в Себеж никак не за наградами, однако, получив её, я почувствовала свою причастность к этому проекту», – поделилась Полина.

«Укрепрайон» в Себеже – это «Вахта Памяти», во время которой ребята исследуют места боёв Великой Отечественной войны, а также занимаются поисками уникальных артефактов того времени.

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