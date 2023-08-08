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Общество

Треть псковичей хочет, чтобы дети проводили в интернете не более двух часов в день

Каждый третий родитель в Пскове хочет, чтобы дети проводили в интернете не более двух часов в день, следует из опроса сервиса SuperJob.

Аналитики сервиса спросили у опрашиваемых, нужно ли им ограничивать своих детей в использовании интернета с помощью специального приложения. В опросе приняли участие псковичи с детьми в возрасте 8-16 лет.

Выяснилось, что приложение больше интересно родителям детей от 8 до 12 лет: его возможностями хотели бы воспользоваться 80 %, в то время как среди родителей подростков от 13 до 16 лет – 69 %.

Каждый третий родитель считает, что двух часов интернета в день ребёнку достаточно, – это наиболее популярный вариант ответа. Практически каждый пятый хотел бы ограничить присутствие детей онлайн до трёх часов в сутки. Воспользовались бы сервисом и открыли доступ к интернету на один час в день 21 % родителей детей от 8 до 12 лет. Ограничить одним часом присутствие подростков 13-16 лет в Сети готовы всего 4 %.

Матери детей от 8 до 12 лет выступали за возможность ограничить время, проводимое детьми в интернете, чаще отцов, и временные рамки у женщин более узкие: «Я уже пользуюсь программой контроля. Одного часа хватает для всего». Матери подростков от 13 до 16 лет чуть чаще отцов уверяли, что режимом ограничения интернет-активности детей пользоваться не будут: «Нет необходимости. Мой ребёнок пользуется интернетом исключительно в образовательных целях».

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