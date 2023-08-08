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Происшествия

В 13 точках Пскова устраняют последствия сильного ветра – Борис Елкин

На 13 адресах Пскова ведутся работы по устранению последствий вчерашнего сильного ветра, сообщил глава города Борис Елкин корреспонденту ПАИ.

Фото ПАИ

«Вчера были достаточно серьёзные порывы ветра. Были повреждены и линии электропередачи, несколько опор уличного освещения упало. Порядка 13 адресов на данный момент отрабатывается, основные деревья уже убраны. Убираются порубочные остатки, ветки», – отметил он.

Кроме того, серьёзным последствием вчерашней непогоды стали упавшие листья, которые забили ливневую канализацию.

«Сейчас подрядчики убирают порубочные остатки деревьев, в том числе листья, чтобы водоотвод был обеспечен и не было мусора на улицах города», – рассказал Борис Елкин.

Он также добавил, что есть проблемы с электричеством в нескольких местах Пскова, но это не связано с ветром.

«Это связано с аварийными работами на электросетях, сейчас восстанавливают электричество. Что касается электричества по всему городу, связанного с порывами ветра, то сейчас таких проблем нет, всё работает в штатном режиме», – заключил глава города.

Напомним, что из-за грозы и сильного ветра 578 населённых пунктов остались без электроэнергии в Псковской области.

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