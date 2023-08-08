В 13 точках Пскова устраняют последствия сильного ветра – Борис Елкин

13:15, 08 августа 2023, ПАИ

На 13 адресах Пскова ведутся работы по устранению последствий вчерашнего сильного ветра, сообщил глава города Борис Елкин корреспонденту ПАИ.

«Вчера были достаточно серьёзные порывы ветра. Были повреждены и линии электропередачи, несколько опор уличного освещения упало. Порядка 13 адресов на данный момент отрабатывается, основные деревья уже убраны. Убираются порубочные остатки, ветки», – отметил он.

Кроме того, серьёзным последствием вчерашней непогоды стали упавшие листья, которые забили ливневую канализацию.

«Сейчас подрядчики убирают порубочные остатки деревьев, в том числе листья, чтобы водоотвод был обеспечен и не было мусора на улицах города», – рассказал Борис Елкин.

Он также добавил, что есть проблемы с электричеством в нескольких местах Пскова, но это не связано с ветром.

«Это связано с аварийными работами на электросетях, сейчас восстанавливают электричество. Что касается электричества по всему городу, связанного с порывами ветра, то сейчас таких проблем нет, всё работает в штатном режиме», – заключил глава города.

Напомним, что из-за грозы и сильного ветра 578 населённых пунктов остались без электроэнергии в Псковской области.