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Происшествия

Вандал исписал краской стены подземного перехода в Великих Луках

Вандал замазал краской камеру видеонаблюдения в подземных переходах в Великих Луках. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации Великих Лук.

Инцидент произошёл 5 августа. Помимо камер, хулиган исписал краской стены подземного перехода.

Управление ЖКХ администрации Великих Лук обратилось в полицию с заявлением об установлении виновных лиц и привлечении их к ответственности в соответствии с законодательством РФ.

«Администрация города просит бережно относиться к муниципальному имуществу и о любых фактах вандализма сообщать в полицию», – отметили в администрации.

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