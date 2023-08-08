Вандал исписал краской стены подземного перехода в Великих Луках

13:55, 08 августа 2023, ПАИ

Вандал замазал краской камеру видеонаблюдения в подземных переходах в Великих Луках. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации Великих Лук.

Инцидент произошёл 5 августа. Помимо камер, хулиган исписал краской стены подземного перехода.

Управление ЖКХ администрации Великих Лук обратилось в полицию с заявлением об установлении виновных лиц и привлечении их к ответственности в соответствии с законодательством РФ.

«Администрация города просит бережно относиться к муниципальному имуществу и о любых фактах вандализма сообщать в полицию», – отметили в администрации.